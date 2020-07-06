شكرا لبحثكم عن خبر لن تصدق.. اليمن الأغلى والصومال الأرخص في أسعار الانترنت على المستوى العربي ”صورة” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أظهرت مواقع متخصصة في بيانات الانترنت مؤخرا أسعار تكلفة الانترنت في جيمع دول العالم.

وبحسب المواقع فإن أسعار الانترنت من بيانات الهاتف الجوال هي الأغلى في الدول العربية كما أن الصومال هي الأرخص.

ويبلغ تكلفة 1 جيجابايت من بيانات الهاتف الجوال في اليمن 15.98$ .

وجدير ذكره أنه مع هذا الارتفاع المخيف في سعر تكلفة الانترنت إلا أن اليمن تعاني من ضعف شديد لسرعة الانترنت حيث تحت اليمن المراتب الأخيرة في قوائم الدول العربية والعالمية من حيث سرعة الانترنت.