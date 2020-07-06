شكرا لبحثكم عن خبر مقترح حوثي جديد بشأن ”نفط صافر” و”مرتبات الموظفين” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مليشيا الحوثي، مساء السبت، إنها تقدمت بمبادرة لبيع نفط خزان "صافر" وتقسيم عائداته بين عدن وصنعاء لدفع مرتبات الموظفين؛ وفقا لوسائل إعلام محلية.

واعتبرت المليشيا أن الدعوة لاجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن خزان "صافر" مسألة سياسية بالدرجة الأولى.

يأتي ذلك بعد يوم من مطالبة الحكومة اليمنية المعترف بها، مجلس الأمن بعقد جلسة خاصة حول خزان النفط العائم "صافر" الذي تتهم فيه المليشيا برفض السماح بوصول خبراء الأمم المتحدة لصيانته المتوقفة منذ 5 سنوات وسط تقارير عن احتمالات انفجاره والتسبب بأكبر كارثة بيئية في العالم.

وكانت الحكومة المعترف بها، اتهمت المليشيا بمنع فريق فني تابع للأمم المتحدة من إجراء أعمال الفحص والصيانة للناقلة الراسية على البحر الأحمر، والتي تحوي مليون و140 ألف برميل من النفط الخام واشتراطها الحصول على ضمانات تمكنها من العائدات المقدرة بـ 80 مليون دولار.