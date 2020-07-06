شكرا لبحثكم عن خبر مصادر : الانتقالي يطالب ب 50% من السفارات والملحقيات في العالم...وناشطون يحذرون من استغلاله للشرعية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر وصفت بالمطلعة أن الانتقالي الجنوبي بعد التوافق على حكومة مناصفة اشترط وطالب ب 50% من السفارات والملحقيات في العالم وهو مايخالف بحسب مراقبون اتفاقية الرياض. واثار اشتراط الانتقالي المناصفة في السفارات والمحلقيات غضبا واسعا من قبل نشطاء يمنيين متخوفين من استغلال الانتقالي للشرعية اليمنية . Advertisements وفي نفس السياق طالب السفير اليمني في الاردن علي العمري الانتقالي بالتخلي عن الانقصال حتى يتم العمل كروح واحدة لدى الحكومة . وقال العمراني في تغريدة له " انه اذا شارك الانتقالي في الحكومة باجنده انفصالية فالمشكلة قائمة والمواجهة لامفر منها والاصل هو التخلي عن الانفصال قبل المشاركة فاذا لم يفعل فما الفائدة ". يذكر انه سيتم خلال الساعات القادمة اعلان تشكيل الحكومة والبدء بتنفيذ اتفاق الرياض بحسب مصادر وصفت بالمطلعة

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