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جباري يرد على مزاعم احتجازه في الرياض ومصادرة جواز سفره

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يزيد بن سلمان - شبوة - وصل نائب رئيس مجلس النواب ومستشار الرئيس هادي، عبدالعزيز جباري، اليوم الأحد، إلى مدينة مأرب قادماً من العاصمة الرياض.

ونشر جباري على "فيسبوك" صورة له من مدينة مأرب برفقة عدد من جنود الجيش أرفقها بعبارة " في مأرب التاريخ والصمود " .

ويأتي ظهور جباري في مأرب عقب مزاعم روجت لها مواقع موالية للحوثيين باحتجازه في السعودية و سحب جواز سفره ومقتنياته الشخصية عقب تصريحاته الأخيرة.

وكان جباري، اتهم الخميس، أطرافاً خارجية بمحاولة فرض شخص رئيس الوزراء الجديد المقرر تكليفه بتشكيل حكومة يمنية جديدة مناصفة بين شمال وجنوب البلاد وبمشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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