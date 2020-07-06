شكرا لبحثكم عن خبر جباري يرد على مزاعم احتجازه في الرياض ومصادرة جواز سفره والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وصل نائب رئيس مجلس النواب ومستشار الرئيس هادي، عبدالعزيز جباري، اليوم الأحد، إلى مدينة مأرب قادماً من العاصمة السعودية الرياض.

ونشر جباري على "فيسبوك" صورة له من مدينة مأرب برفقة عدد من جنود الجيش أرفقها بعبارة " في مأرب التاريخ والصمود " .

ويأتي ظهور جباري في مأرب عقب مزاعم روجت لها مواقع موالية للحوثيين باحتجازه في السعودية و سحب جواز سفره ومقتنياته الشخصية عقب تصريحاته الأخيرة.

وكان جباري، اتهم الخميس، أطرافاً خارجية بمحاولة فرض شخص رئيس الوزراء الجديد المقرر تكليفه بتشكيل حكومة يمنية جديدة مناصفة بين شمال وجنوب البلاد وبمشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي.