إصابة قيادي اصلاحي في مأرب ورسالة من قبائل اليمن لأبناء عبيدة مدتها ثلاثة أيام

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – مأرب

كشفت مصادر مطلعة، عن إصابة قيادات عسكرية واخرى قبلية في محافظة مأرب ..

واشارت المصادر الى تعرض القيادي الإصلاحي مبخوت بن جابر الشبواني العبيدي، لإصابة خطيرة في رأسه أثناء المواجهات التي جرت أمس الأحد في منطقة الكسارة بين مليشيا الاصلاح وأبطال الجيش واللجان الشعبية.. مؤكدة في الوقت ذاته تعرض مسؤول اتصالات العدو المرتزق عبدالهادي بن جابر بن صالح الشبواني لإصابة متوسطة.

وكان موقع الكساره غربي مدينة مأرب، شهد عدة مواجهات سابقة اسفرت عن مقتل رئيس عمليات المنطقة العسكرية الثالثة في قوات المرتزقة، العميد الركن ناجي بن علي حنشل، و3 من مرافقيه وإصابة 7 آخرين. .

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الى ذلك أملهت قبائل اليمن، قبائل عبيدة في محافظة مأرب شمال شرق اليمن مهلة ثلاثة أيام اعتباراً من الأحد لتسليم من قتلة الشيخ محسن سبيعيان وستة من إخوته وأبنائه الأسبوع الماضي.

ووجهت قبائل اليمن من مذحج وحِمير وبكيل وحاشد، رسالة لقبائل عبيدة في ختام لقاء قبلي حاشد عقد بمحافظة الجوف المحاذية لمحافظة مأرب، مطالبين قبائل عبيدة “بالقيام بما يحتم عليهم العرف الشرعي والقبلي في تتبع الجناة وضبطهم وتقديمهم للعدالة، وبتفتح الحد والبلد لقبائل اليمن لتقوم بدورها، وأعطتها مهلة ثلاثة أيام للجواب على الرسالة في حال عدم قدرتها أو تعثرها عن القيام بواجبها”.

وأعلنت القبائل اليمنية الحرب على قبائل عبيدة في مأرب في حال فشلها وذلك بدعوة القبائل الأخرى “للنكف القبلي رداً على الجريمة باعتبارها عيباً أسوداً في حق قبائل مأرب عامة وقبيلة عبيدة خاصة”.