بالفيديوهات.. مظاهرة حاشدة في لندن للتضامن مع الشعب اليمني جراء العدوان والحصار

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – لندن

خرج المئات من المتظاهرين في العاصمة البريطانية لندن اليوم، احتجاجا على استمرار العدوان والحصار على اليمن.

وانطلق عدد كبير من النشطاء والمواطنين البريطانيين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية في لندن من أمام شبكة الـ بي بي سي في تظاهرة حاشدة تضامنا مع ضحايا اليمن جراء العدوان، مطالبين الحكومة البريطانية بالتدخل لوقف العدوان على اليمن المستمر منذ أعوام.

وردد المشاركون في التظاهرة التي تعد الأكبر من بين التظاهرات السابقة المناهضة للعدوان، شعارات وهتافات نددت بجرائم تحالف العدوان الأمريكي السعودي بحق اليمنيين ورفضاً للحصار المفروض على البلاد.

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ورفع المشاركون يافطات جابوا بها شوارع لندن، تندد بالحرب على اليمن وتدعو الحكومة البريطانية لوقف التعامل العسكري وصفقات الأسلحة مع الإمارات والسعودية.. مطالبين بقطع العلاقات العسكرية مع السعودية، على خلفية جرائمها.

ووزع الناشطون منشورات على المشاركين، حول الانتهاكات التي ارتكبها تحالف العدوان في اليمن، ما أدى إلى مقتل وجرح الآلاف وتشريد الملايين إضافة إلى المجاعة والأمراض التي انتشرت نتيجة الحصار.