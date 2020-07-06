شكرا لمتابعة خبر عن مصادر استخباراتية تكشف سبب إغتيال الشهيد عدنان الحمادي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر استخباراتية عن سبب إغتيال الشهيد ’’عدنان الحمادي‘‘، الذي تمت تصفيته من قبل الإمارات ، عبر حليفها في الساحل الغربي قائد ما يسمى حراس الجمهورية العميد"طارق عفاش".

وقالت المصادر أن الشهيد "عدنان الحمادي "رفض توجيهات "طارق عفاش" بإغلاق المنفذ الوحيد والشريان الرئيسي الذي يغذي محافظة تعزي .

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كما أكدت المصادر أن عدنان الحمادي كان يردد عبارة "لن نضع ايدينا بيد من قتل قناصوه خيرة أبناء تعز، في إشارة الى طارق عفاش.

المصادر ذاتها أشارت إلى أن الشيخ "زياد حملة" هو المعني بتصفية الحمادي بأوامر من قائد ما يسمى حراس الجمهورية "طارق عفاش"مشيرة إلى أنه متواجد حاليا في مدينة التربة .

وأضافت المصادر أن حملة هو من يقوم الآن بقيادة مليشيات "طارق عفاش" المدعومة إماراتيا في موقع جبل "بيحان: المطل على التربة .

يشار الى أن الشيخ "زياد حملة "هو المسؤول حاليا عن نهب نصف اراضي المخاء ، ويقوم بعمليات سطوا مسلح على أراضي المواطنين وإدخال المعارضين منهم الى السجون السرية التي يشرف عليها جنود إماراتيين