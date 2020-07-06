شكرا لمتابعة خبر عن توكل كرمان : تصف الرئيس هادي بالخائن و رئيس الحكومة بسكرتير السفير السعودي لدى اليمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعتبرت الناشطة اليمنية توكل كرمان ، رئيس حكومة هادي، معين عبدالملك مجرد سكرتير للسفير السعودي لدى اليمن .

وقالت كرمان في منشور لها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك "معين عبدالملك مجرد سكرتير للسفير السعودي لدى اليمن .

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وليس هناك من هو مناسب لمنصب سكرتير السفير السعودي مثله وبمثل مواصفاته ، و اختبره السفير جيدا ووجده يسمع ويطيع ولايعصي له أمراً، فلايملك الاستغناء عنه وليس بوسعه المغامرة .

وأضافت " مثلما لايملك الخائن هادي من الشجاعة ان يقول لا لطلبات السفير وأوامره في تعيين واقالة كبار موظفي الدولة، الذين لا اقول يتمردون عليه، فلا أحد منهم كذلك، لكن ليسوا بمواصفات سكرتيره معين .

وتابعت " ان هادي في الاخير سيعين معين عبدالملك لرئاسة الحكومة القادمة التي ستكل مناصفة بين هادي والانتقالي .

ومضت بالقول " الخطوة هذا سيصفق لها اغبياء كثر وخونة كثيرون، وكل القابعون في الرياض خونة كاملوا الأوصاف والتفاصيل ، لكنها ستبقي عمليا على سلاح الانتقالي وستراكمها وستمنحه مزيدا من الشرعية امام المجتمع الدولي في حين ستضيف للخائن هادي مزيدا من الضعف والغياب " .

واوضحت ان هادي يشرعن للسعودية وتحالفها تدمير وتفتيت اليمن , واعتبرت ان هادي وشرعيته اداة فاعلة لذلك ، لن يتسنى لها فعل شيء لتنفيذ استراتيجيتها في تدمير اليمن وتفيته بدونهما, في إشارة الى هادي ومعين .

وبحسب ما أوردته توكل كرمان في مقال نشرته على صفحتها بالفيس بوك قالت " إن كان هناك من يستفيد من شرعية هادي ويراهن عليها فهي السعودية وتحالفها، ودعكم بمن يتعلق بقشة الوهم " .

وتضيف بالقول " اي تفتيت او تقسيم للبلاد لن يحدث بالقوة، القوة لاتكفي، يحتاج هذا التقسيم الى الشرعية الدولية ووحدها شرعية هادي من ستتمكن من منحها، او ستبقى سيطرة محرومة من الاعتراف الدولي، شأنها شأن جمهورية ارض الصومال التي لم تنل اعتراف دولة في العالم خلال ثلاثين عام من الاعلان عنها.

هذا ماتفعله السعودية وتنفذه في ظل خنوع يمني من قبل النخبة التي صنعت كمملة للبلاد طبقا لاهداف استراتيجية وضعتها لحربها وتدخلها قبل ان تطلق رصاصة تجاه اليمن وربما قبل سنوات من ذلك ".

وقالت " مرة ثانية تظن السعودية أنها قد حققت وتحقق هذه الاهداف الاستراتيجية بنجاح منقطع النظير.