شكرا لمتابعة خبر عن بعد انسحابه من اجتماعات الرياض .. المخابرات السعودية تحتجز عبدالعزيز جباري في مطار الملك فهد وتمنعه من مغادرة أراضيها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفاد مصدر دبلوماسي يمني في العاصمة السعودية الرياض ، بأن جهاز أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية ، احتجز نائب رئيس البرلمان اليمني عبدالعزيز جباري في مطار الملك فهد ومنعه من مغادرة أراضيها ، على خلفية انسحاب الأخير من اجتماعات الرياض عقب خلافه مع قيادات من التحالف العربي الذين عملوا على فرض شخصية رئيس الحكومة بالقوة .

وبين المصدر الذي تحفظ عن ذكر اسمه بأن النائب جباري فوجئ بمنع السلطات السعودية له من مغادرة أراضي المملكة ، مشيرا إلى أن رجال المخابرات السعودية احتجزت مستشار رئاسة الجمهورية ونائب رئيس البرلمان اليمني في أحد صالات المطار قبل أن تقتاده إلى مكان مجهول .

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وأبدى نائب رئيس مجلس النواب عبدالعزيز جباري معارضته لمخطط التحالف السعودي الإماراتي في اليمن والساعي لتمزيق البلاد وفرض قيادات تابعة لها في الحكومة المزمع تشكيلها من خلال المفاوضات غير المباشرة التي تشهدها السعودية .

وفضل جباري البقاء في صف الشرعية وعدم الدخول في لجنة المفاوضات غير المباشرة مع رئيس مجلس النواب سلطان البركاني ، والتي تم الطلب منه بمساندة هيئة رئاسة مجلس النواب ومستشاري الرئيس بالقيام بهذا الدور الوسيط بين الشرعية والانتقالي .

وكانت مصادر إعلامية قد أكدت في وقت سابق أن مستشار رئاسة الجمهورية، نائب رئيس البرلمان اليمني عبدالعزيز جباري انسحب من اجتماعات الرياض وغادر الأراضي السعودية باتجاه مأرب للقاء عدد من الشخصيات الوطنية واطلاعهم على آخر المستجدات عقب خلافه مع قيادات من التحالف العربي الذين عملوا على فرض شخصية رئيس الحكومة بالقوة .