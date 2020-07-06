شكرا لمتابعة خبر عن قوات الجيش تحكم سيطرتها على جبل الراهش الاستراتيجي بتعز وتطهر عدد من المواقع الهامة في التربة والحجرية .. ومصدر عسكري يؤكد استمرار العملية حتى تحرير المحافظة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد مصدر عسكري استيلاء قوات الجيش الوطني ، على جبل الراهش الاستراتيجي المطل على منطقة النشمة بمدينة التربة ومديرية صبر المسراخ وسط الحجرية غربي اليمن .

وقال المصدر إن قوات الجيش الوطني أحكمت سيطرتها على جبل الراهش الاستراتيجي بعد مواجهات دامية خاضتها قوات الجيش ، مع مليشيا طارق عفاش انتهت بالسيطرة على الجبل وقطع الطريق أمام إمدادات قوات طارق المدعومة إماراتيا .

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ولفت المصدر إلى أن طارق عفاش التقى بالمخا بعدد من مشايخ التربة وبقية مديريات الحجرية وصبر وطلب منهم تهيئة الشارع ليكون له قبول شعبي وحاضنة شعبية في تلك المديريات ووعدهم بدعمهم بالمال والسلاح ليتمكن من السيطرة على مناطق الحجرية .

وأشار إلى أن قوات الجيش الوطني استبقوا مخطط طارق عفاش مع المشايخ ودفعوا بقوة عسكرية ضخمة بزي الشرطة العسكرية من أجل تعزيز تواجدهم العسكري في التربة وبقية مناطق الحجرية الأمر الذي سهل لهم مهمة السيطرة على جبل راهش .

وبحسب المصدر أنه وفي حالة سيطرة قوات طارق عفاش على مديرية الحجرية ستكون قوات الجيش الوطني محصورة بداخل مدينة تعز ما بين مليشيا طارق عفاش من جهة ومليشيا الحوثي من جهة اخرى .

وأكد المصدر استمرار العملية حتى استكمال تطهير محافظة تعز من مليشيا طارق عفاش المدعومة إمارتياً وقطع الطريق أمام المخطط الاماراتي الذي يستهدف قوات الشرعية في المحافظة على غرار انقلابها على الحكومة في سقطرى وعدن .