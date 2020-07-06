شكرا لمتابعة خبر عن بينهم 3 ضباط : السعودية تعلن ضحايا القصف الحوثي لقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر استخبارية ، عن عدد ضحايا القصف الصاروخي ، لجماعة الحوثي على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط غربي جنوب غرب المملكة .

وأكدت المصادر استشهاد عدد من الجنود السعوديين بينهم ثلاثة ضباط برتب رفيعة نتيجة قصف مليشيا الحوثي لقاعدة الملك خالد الجوية بالطائرات المسيرة مساء يوم الجمعه.

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وأفادت المصادر بأن أعمدة دخان كثيف انتشرت في سماء قاعدة الملك خالد الجوية حتى وقت متأخر من ليل الجمعة عقب أصوات إنفجارات مدوية هزت أرجاء المدينة .

وأشارت المصادر إلى أن مصدر الدخان الكثيف والإنفجارات هي من مخازن الأسلحة ومرابض الطائرات في قاعدة الملك خالد الجوية، وأدت العملية إلى إحتراق عدد كبير من الطائرات الحربية والعمودية في القاعدة.

وكان المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي العميد يحيى سريع، قد أعلن في وقت سابق يوم الجمعة عن تنفيذ سلاح الجو عملية واسعة بعدد كبير من طائرات قاصف 2K المسيرة.

وأفاد سريع بأن العملية استهدفت غرفة العمليات والتحكم في مطار نجران، ومخازن الأسلحة ومرابض الطائرات في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط وأهدافا عسكرية أخرى.

فيما أكد الناطق الرسمي باسم قوات التحالف العربي العقيد تركي المالكي اعتراض أربع طائرات مسيرة أطلقها الحوثيين باتجاه الأراضي السعودية وتم تدميرها بنجاح .