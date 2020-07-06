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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد الآن... الأرصاد الجوية يصدر تحذير عاجل وهام لكافة المواطنين: أمطار غزيرة وشديدة وسيول جارفة تجتاح معظم المحافظات خلال الساعات القادمة

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كانت هذه تفاصيل خبر ورد الآن... الأرصاد الجوية يصدر تحذير عاجل وهام لكافة المواطنين: أمطار غزيرة وشديدة وسيول جارفة تجتاح معظم المحافظات خلال الساعات القادمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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