أسراب الجراد تغطّي سماء العاصمة صنعاء لليوم الثالث على التوالي

غطّت أسراب الجراد، اليوم الأحد، سماء العاصمة صنعاء بشكل مكثّف، لليوم الثالث على التوالي؛ وذلك بالتزامن مع هطول أمطار غزيرة على ضواحي المدينة.

وبحسب شهود عيان، أن "الجراد انتشر في سماء أحياء عدّة بصنعاء لليوم الثالث على التوالي، وسط مخاوف مزارعين في ضواحي المدينة من تأثيرات سلبية على محاصيلهم".

ونقلت وكالة "سبأ" الخاضعة للحوثين، عن مدير مركز مراقبة الجرادي الصحراوي، عادل الشيباني قوله إن "أسراب الجراد غطّت سماء صنعاء وعدداً من المحافظات اليمنية، آتية من مناطق التكاثر الصيفية والمناطق الساحلية والشرقية للبلاد.

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وأشار إلى أنّ "مكافحة أسراب الجراد في البلاد وانتشاره بكثافة عالية في حاجة إلى إمكانيات". لافتا إلى أن "الظروف الملائمة من أمطار غزيرة ورطوبة وغطاء نباتي، ستزيد أسراب الجراد لتمثّل خطورة على المحاصيل الزراعية".

تجدر الإشارة إلى أنّ ما بين 40 مليوناً و80 مليوناً من الجراد الصحراوي في كيلومتر مربّع واحد، تستطيع قطع مسافة 150 كيلومتر واستهلاك ما يكفي لإطعام 35 ألف إنسان يومياً. وفقا لوكالة الأناضول.