شكرا لبحثكم عن خبر مصرع قيادي حوثي بارز من أبناء مران في جبهة قانية بمحافظة البيضاء ”الاسم” والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر ميدانية بمقتل قيادي كبير في ميلشيات الحوثي بجبهة قانية في محافظة البيضاء.
وقالت المصادر إن القيادي البارز في ميليشيات الحوثي، المدعو أبو نصرالله المراني، الأحد،قتل بنيران الجيش الوطني اليمني في جبهة قانية شمال محافظة البيضاء.
وحقق الجيش الوطني مسنودا بالقبائل تقدماً جديداً في جبهة قانية خلال معارك حاسمة تكبدت فيها الميليشيات خسائر بشرية ومادية فادحة.
وأضافت المصادر أن الجيش تمكن من تطهير عدد من المواقع التي كان يتمركز فيها الحوثيون في منطقة قانية مثل الجبل الأبيض والهضاب الكايدة ووادي قانية الاستراتيجي.
ولقي عدد كبير من الحوثيين مصرعهم بينهم قيادات في محاولات انتحارية مستمرة للتقدم.
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