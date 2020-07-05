شكرا لبحثكم عن خبر بالفيديو: شاهد سير معارك جبهة قانية في البيضاء وتقدم قوات الجيش الوطني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تواصل قوات الجيش الوطني تقدمها في جبهة قانية خلال معارك حاسمة تكبدت فيها الميليشيات الحوثية خسائر بشرية ومادية فادحة.

وأفادت مصادر عسكرية بأن الجيش تمكن من تطهير عدد من المواقع التي كان يتمركز فيها الحوثيون في منطقة قانية مثل الجبل الأبيض والهضاب الكايدة ووادي قانية الاستراتيجي.

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وقد لقي عدد كبير من الحوثيين مصرعهم بينهم قيادات في محاولات انتحارية مستمرة للتقدم.

وبحسب المصادر فإن القيادي البارز في ميليشيات الحوثي، المدعو أبو نصرالله المراني، الأحد،قتل بنيران الجيش الوطني اليمني في جبهة قانية شمال محافظة البيضاء

وتواصل مقاتلات التحالف العربي استهداف مواقع وتحصينات وتعزيزات ميليشيا الحوثي في قانية بغاراتها الجوية المكثفة المساندة لقوات الجيش الوطني.

وأظهر فيديو مصور جانب من سير المعارك التي يخوضها الجيش الوطني والقبائل في جبهة قانية بمحافظة البيضاء.