شكرا لبحثكم عن خبر أخصائي وبائيات يمني يفجر مفاجأة ويكشف عن علاج مذهل لكورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف طبيب يمني متخصص في علم الوبائيات عن علاج يقضي على فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وقال أخصائي طب المجتمع وعلم الوبائيات الدكتور سهل الإرياني إن مفعول دواء "الريفامبسين" ضد فيروس كورونا يبدأ خلال ست ساعات من استخدام أول جرعة (٦٠٠mg). وأشار إلى قيامه ببحوثات مضنية لمدة ٣ أشهر حول آلية عمل "الريفامبسين" ومقارنته بآلية تكاثر الفيروس والانزيم الذي يعمل عليه بالجسم أوصلته لتلك النتائج المبهرة. Advertisements وأوضح أن الريفامبسين مضاد حيوي يعمل على تثبيط الانزيم ويستخدم بكثره في علاج بعض الامراض مثل السل والتهابات السحايا والتهابات المسالك البولية والجذام". ودعا وزارة الصحة للبدء بتجربة الدواء بشكل رسمي وإضافته للبروتوكول العلاجي لفيروس كورونا مشيراً إلى تجربته بشكل محدود وكانت نتائجه مذهلة على حد تعبيره. وبلغ عدد الحالات الإصابة المؤكدة بكورونا في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية حتى اليوم (1265) حالة و(338) حالة وفاة، و(552) حالة تعافي فيما يواصل الحوثيون التكتم على الأرقام الحقيقية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أخصائي وبائيات يمني يفجر مفاجأة ويكشف عن علاج مذهل لكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.