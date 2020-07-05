شكرا لبحثكم عن خبر طيران التحالف يباغت الحوثيين ويدك مواقعهم بعشرات الغارات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - جدد طيران التحالف العربي الذي تقوده السعودية اليوم الأحد، غاراته على مواقع تابعة للحوثيين في عدة محافظات.

ونقلت وكالة "سبأ" الخاضعة لسيطرة الجماعة عن مصدر أمني قوله، "إن طيران التحالف شن 21 غارة على مديرية مجزر و5 غارات على مديرية العبدية في محافظة مأرب خلال الساعات الماضية".

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وأضاف المصدر "أن الطيران شن غارة جوية على صعدة و5 غارات على الجوف وغارتين على حرض وغارة على حجة وغارة على محافظة البيضاء".

وتشهد جبهات القتال في محافظات (مأرب، الجوف، البيضاء) تصعيداً كبيراً منذ أشهر بين القوات الحكومية، وجماعة الحوثيين وسط محاولات الأخيرة السيطرة على محافظة مارب النفطية.