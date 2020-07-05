شكرا لبحثكم عن خبر البرلماني عبد الرزاق الهجري يروي تفاصيل اقتحام منزله في صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أدلى البرلماني عبدالرزاق الهجري بتصريح مقتضب لكريتر سكاي حول اقتحام منزله في صنعاء من قبل سلطة الامر الواقع الحوثيين.

وقال الهجري في اول تصريح له بعد ساعات من اقتحام منزله:اقتحمو منزلي اليوم بصنعاء واخرجو النساء والاطفال من عائلتي واستولو على البيت هذا ما حصل من قبل سلطة الامر الواقع الحوثيين في صنعاء .

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ولفت بالقول لن يزيدنا ذلك الا اصرار على مواجهة مشروعهم الكهنوتي ولن يكون منزلي اغلى من اليمن واليمنيين.

واختتم هم سبق واصدروا قرارهم الذي اسموه حكما بالاعدام لي ولمجموعة من النواب ومصادرة ممتلكاتهم.