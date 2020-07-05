اخبار الخليج / اخبار اليمن

البرلماني عبد الرزاق الهجري يروي تفاصيل اقتحام منزله في صنعاء

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لبحثكم عن خبر البرلماني عبد الرزاق الهجري يروي تفاصيل اقتحام منزله في صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -  

أدلى البرلماني عبدالرزاق الهجري بتصريح مقتضب لكريتر سكاي حول اقتحام منزله في صنعاء من قبل سلطة الامر الواقع الحوثيين. 

 

وقال الهجري في اول تصريح له بعد ساعات من اقتحام منزله:اقتحمو منزلي اليوم بصنعاء واخرجو النساء والاطفال من عائلتي واستولو على البيت  هذا ما حصل من قبل سلطة الامر الواقع الحوثيين في صنعاء .

Advertisements

 

ولفت بالقول لن يزيدنا ذلك الا اصرار على مواجهة مشروعهم الكهنوتي ولن يكون منزلي اغلى من اليمن واليمنيين.

 

واختتم هم سبق واصدروا قرارهم الذي اسموه حكما بالاعدام لي ولمجموعة من النواب ومصادرة ممتلكاتهم.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البرلماني عبد الرزاق الهجري يروي تفاصيل اقتحام منزله في صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا