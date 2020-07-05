شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء دورة خياطة وتفصيل لـ 30 نازحة بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يوليه 2020 Advertisements متابعات_ الخليج 365 بدأت بمحافظة مأرب، اليوم، دورة تدريبية نسوية لتأهيل 30 امراة من الاسر النازحة والايتام في مجال الخياطة والتفصيل والتصميم في اطار "مشروع تمكين 3 لتعليم الخياطة للاسر معدومة الدخل والايتام" التي تنفذه مؤسسة حضارة سبأ للتنمية الاجتماعية، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

وخلال التدشين اكد وكيل المحافظة للشؤون الإدارية عبدالله الباكري، أهمية المبادرات المجتمعية، وبرامج تنمية القدرات والمهارات خاصة للنساء، بما يساهم في تحسين مستواهن المعيشي والانخراط في سوق العمل وتجاوز الظروف الصعبة.

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