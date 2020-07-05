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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البكري يشارك في الدورة الـ 43 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
شارك وزير الشباب والرياضة نايف البكري ،اليوم ، في الدورة الـ 43 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب المنعقدة عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة وزير التشغيل والشباب والرياضة الموريتاني الدكتور الطالب سيد أحمد، وفقا لوكالة سبا الشرعية
وناقشت الدورة ،عددا من التوصيات أبرزها توصيات اللجنة المالية واللجان الشبابية والرياضية المعاونة عن المشروعات والبرامج المطروحة والتي تم استعراضها في اجتماع المكتب التنفيذي المنعقد الخميس الماضي ،وجملة من القضايا ذات الصلة بالشأن الشبابي والرياضي على الصعيد العربي ومنها تأثير المتغيرات الدولية على الرياضة العربية في ظل جائحة كورونا،وثقافة الشباب العربي،وتصورات الدول العربية لآليات التعامل مع مرحلة ما بعد أزمة كورونا.
وتهدف الدورة ، إلى الارتقاء بالعمل الشبابي والرياضي وتجويد الخدمات المقدمة من خلاله،وتنسيق المواقف العربية في المحافل الدولية.
و خلال اعمال الدورة ، اكد وزير الشباب والرياضة نائف البكري ،على ضرورة دعم مشاريع الشباب في مثل هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها العالم بسبب تأثير جائحة كورونا.
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