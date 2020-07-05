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سفارة بلادنا تعزي في رحيل الفنانة المصرية رجاء الجداوي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يوليه 2020

سفارة بلادنا تعزي في رحيل الفنانة المصرية رجاء الجداوي

متابعات_ الخليج 365

    بعثت سفارة بلادنا لدى جمهورية مصر العربية برقية عزاء ومواساة الى الوسط الثقافي المصري وأسرة الراحلة الكبيرة الفنانة المصرية رجاء الجداوي التي رحلت عن دنيانا اليوم في احد مشافي الاسماعيلية..

 

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وعبرت السفارة عن عميق أسفها في رحيل الفنانة التي أثرت الساحة الفنية العربية بعشرات الأعمال الدرامية والمسرحية، وعالجت العديد من قضايانا الحياتيه على الشاشتين الصغيرة والكبيرة وخشبة المسرح..

 

وأشارت البرقية الى مناقب الفقيدة الراحلة متمنية لها الرحمة ولأهلها وذويها وكل محبيها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون ..

 

 

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