أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يوليه 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الاحد الموافق 5 يوليو 2020 وهي كالتالي :

مقتل مشرف حوثي بنيران مهمشات في محافظة عمران https://www.elyamnelaraby.com/488743/ منظمة أطباء بلاحدود ترسل 43 طناً من الإمدادات الطبية والأدوية إلى اليمن https://www.elyamnelaraby.com/488744/ مقتل القيادي الحوثي المراني خلال مواجهات مع الجيش في البيضاء https://www.elyamnelaraby.com/488746/ إجتماع موسع ومهم لقبائل ومناصب الحموم لمناقشة الأوضاع والمستجدات الطارئة «بيان» https://www.elyamnelaraby.com/488761/ Advertisements أربعة جرحى بحوادث متفرقة وإختطاف مواطن في إب https://www.elyamnelaraby.com/488766/ الحديدة.. اشتباكات بين عناصر المليشيات الحوثية في الدريهمي https://www.elyamnelaraby.com/488768/ إدارة أمن المكلا تصدر تحذيرا هاما لبائعي القات ومورديه https://www.elyamnelaraby.com/488770/ ميليشيا الحوثي تقتحم منزل نائب في البرلمان بصنعاء وتطرد أسرته https://www.elyamnelaraby.com/488781/ البرنامج السعودي يدشن منحة المشتقات النفطية لمحافظة المهرة https://www.elyamnelaraby.com/488798/

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