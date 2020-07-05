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تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المناطق المحررة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يوليه 2020

تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المناطق المحررة

متابعات_ الخليج 365

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، اليوم الأحد، تسجيل 17 إصابة جديدة بالفيروس في المناطق المحررة خلال الساعات الماضية .

 

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وذكرت في تغريدة لها بتويتر، ان الحالات توزعت على (5) في حضرموت ومثلها في الضالع، و4 حالات في تعز وحالتين في شبوة، وحالة في لحج .. مشيرة إلى أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة في حضرموت .

 

كما سجلت اللجنة 15 حالة شفاء من الفيروس، منها 11 حالة في تعز وحالتين في لحج وحالة في حضرموت ومثلها في الضالع .

 

بذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى (1265) و(338) وفاة و(552)  تعافي

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