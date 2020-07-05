قبيلة يمنية تكشف عن تورط أحد مرتزقتها في جريمة ال سبيعيان وتعلن براءتها

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – حجة

أعلنت قبائل عزلة بني الجيع بمديرية المحابشة في محافظة حجة عامة وقبيلة شعلان خاصة، الأحد، براءتهم من المرتزق الخائن عبدالغني شعلان أحد قيادات المرتزقة في مأرب وذلك عقب مشاركته في العملية الإجرامية التي استهدفت ال سبيعيان بمنطقة عبيدة في محافظة مأرب، الأسبوع الماضي، وأسفرت عن استشهاد سبعة ورح أخرين بينهم نساء وأطفال.

وأعربت قبيلة شعلان في الوقفة القبلية التي شارك فيها مشائخ وأعيان عزلة بني الجيع، عن إدانتهم واستنكارهم الشديدين للجريمة التي ارتكبتها مليشيا حزب الإصلاح بحق الشيخ محسن سبيعيان وأسرته، مؤكدين براءتهم من أمريكا وإسرائيل وعملائهم، وخصوا بالذكر العميل الخارج عن قبيلتهم عبدالغني شعلان .

وأكدت قبائل الجيع، موقفها المساند والداعم لأبطال الجيش واللجان الشعبية، مباركين لهم الانتصارات العظيمة التي سطروها في محافظتي البيضاء ومأرب، مشددين على ضرورة الاستمرار في مواجهة العدوان الامريكي السعودي الاماراتي والدفاع عن العرض والشرف.