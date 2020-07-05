شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هل تتذكرون نجمة مسلسل باب الحارة "دانا جبر" زوجة عصام شاهد كيف بدت في وضعية مثيرة تعمدت استعراض مؤخرتها بفستانها الأخضر الشفاف محدثة ضجة اعلامية واسعه...(شاهد الصور). والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فاجأت الفنانة السورية دانا جبر متابعيها بإطلالة جديدة لها من خلال صورة نشرتها على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وظهرت فيها وهي تقف بشكل جانبي مرتدية فتسان أخضر شفاف متعمدة استعراض مؤخرتها وصدرها.

وأحدثت هذه الصورة موجة من الجدل بحيث أعجب بعض المتابعين بإطلالتها ورأوا أنها تبرز جمال قوامها فيما وجه إليها بعضهم الآخر انتقادات قاسية معتبرين أنها بالغت في جرأتها وتخطت كل الحدود.

وتساءلوا أيضا عن سبب رغبتها في لفت الأنظار بهذه الطريقة غير المألوفة في المجتمع الشرقي والعربي.

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