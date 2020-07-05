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صنعاء - ياسمين الخيامي - أخطر سيلفي في العالم.. شاب يمني يتسلق فوهة بركان لالتقاط صورًا تذكارية.. شاهد(فيديو صادم)

قام شاب يمني بالتقاط صور “سيلفي” في فوهة بركان، يمكن تصنيفها من بين أخطر الصور الملتقطة على الإطلاق، بسبب تعريض نفسه لخطر حقيقي كاد يودي بحياته.

ونشرت قناة “فزعة يماني” على يوتيوب، فيديو بعنوان “أخطر سيلفي بالعالم تسلق في فوهة بركان دمت بمحافظة الضالع جنوب اليمن”.

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أخطر سيلفي في العالم.. شاب يمني يتسلق فوهة بركان لالتقاط صورًا تذكارية.. شاهد(فيديو صادم)

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وأظهر الفيديو الشاب مهيب الصديق وهو يتسلق فوهة بركانية شديدة الوعورة والخطورة تسمى “حرضة دمت”، من أجل التقاط سيلفي.

إلى ذلك تسلق الصديق حافة منحدرة على جبل وأسفله فوهة بركان كبيرة ومن أعلاه منحدرات ونتوءات، وقام بأخذ صور لنفسه في أوضاع مختلفة و”مخيفة”.

وقال الشاب اليمني إنه لم يكن خائفاً، موضحاً أن من يصعد إلى ذلك المكان وهو “واثق من نفسه” لا يشعر بالخوف أبداً.