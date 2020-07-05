بتكلفة مليون وستمائة الف دولار... - محافظ شبوة يوقع عقدين لسفلتة طريقين جديدين "بعتق وبيحان" 

وقّع، محافظ شبوة، محمد صالح بن عديو، الأحد، على عقدين لسفلتة طريقين جديدين بمديريتي عتق وبيحان بتكلفة تجاوزت مليون وستمائة الف دولار.

واشتمل العقد الأول والموقع مع مؤسسة عمر بادخن للمقاولات العامة على سفلتة شارع الأربعين (الجابية - المحضرة) بمديرية عتق وبطول ثلاثة كيلو ومائة متر وتكلفة ستمائة وخمسون الف وتسعمائة دولار. وفقا لوكالة سبأ.

واشتمل العقد الثاني، والموقّع مع مؤسسة الحارثي للمقاولات تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع سفلتة طريق (الكراع - الصعديات) بمديرية بيحان، وبطول ثلاثة كيلو وخمسمائة متر بتكلفة تجاوزت تسعمائة وأربعة وخمسون الف دولار.

وأكد المحافظ بن عديو، حرص السلطة المحلية بالمحافظة واهتمامها بشبكة الطرق والعمل على تطوير وتحسين بنيتها التحتية.. مشددا على ضرورة الالتزام بتنفيذ المشروعين وفقا للمواصفات الفنية والهندسية.

وتشهد محافظ شبوة، تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية في مجال المياه والطرق والكهرباء، وذلك في ظل الاستقرار الذي تعيشه المحافظة بعد تحريرها من قبل مليشيا الحوثي.