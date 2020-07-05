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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شبوة .. التوقيع على عقدين لسفلتة طريقين جديدين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
وقع محافظ شبوة محمد صالح بن عديو ،اليوم ، على عقدين لسفلتة طريقين جديدين بمديريتي عتق وبيحان بتكلفة تجاوزت مليون وستمائة الف دولار.
ووفق ما ذكرت وكالة سبأ الرسمية، اشتمل العقد الأول والموقع مع مؤسسة عمر بادخن للمقاولات العامة على سفلتة شارع الأربعين (الجابية - المحضرة) بمديرية عتق وبطول ثلاثة كيلو ومائة متر وتكلفة ستمائة وخمسون الف وتسعمائة دولار .
فيما اشتمل العقد الثاني والموقع مع مؤسسة الحارثي للمقاولات تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع سفلتة طريق (الكراع - الصعديات) بمديرية بيحان وبطول ثلاثة كيلو وخمسمائة متر بتكلفة تجاوزت تسعمائة وأربعة وخمسون الف دولار.
وأكد المحافظ بن عديو ، حرص السلطة المحلية بالمحافظة واهتمامها بشبكة الطرق والعمل على تطوير وتحسين بنيتها التحتية..مشددا على ضرورة الالتزام بتنفيذ المشروعين وفقا للمواصفات الفنية والهندسية
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