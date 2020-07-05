شبوة .. التوقيع على عقدين لسفلتة طريقين جديدين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

وقع محافظ شبوة محمد صالح بن عديو ،اليوم ، على عقدين لسفلتة طريقين جديدين بمديريتي عتق وبيحان بتكلفة تجاوزت مليون وستمائة الف دولار.



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ووفق ما ذكرت وكالة سبأ الرسمية، اشتمل العقد الأول والموقع مع مؤسسة عمر بادخن للمقاولات العامة على سفلتة شارع الأربعين (الجابية - المحضرة) بمديرية عتق وبطول ثلاثة كيلو ومائة متر وتكلفة ستمائة وخمسون الف وتسعمائة دولار .

فيما اشتمل العقد الثاني والموقع مع مؤسسة الحارثي للمقاولات تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع سفلتة طريق (الكراع - الصعديات) بمديرية بيحان وبطول ثلاثة كيلو وخمسمائة متر بتكلفة تجاوزت تسعمائة وأربعة وخمسون الف دولار.

وأكد المحافظ بن عديو ، حرص السلطة المحلية بالمحافظة واهتمامها بشبكة الطرق والعمل على تطوير وتحسين بنيتها التحتية..مشددا على ضرورة الالتزام بتنفيذ المشروعين وفقا للمواصفات الفنية والهندسية