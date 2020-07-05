شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لن تصدق من يكون؟؟.. وفاة نجل الرئيس "المخلوع" في هذه الدولة العربية.. (تعرف عليه) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفي صباح اليوم الأحد، نبيل نجل الرئيس العراقي الراحل ، عبدالرحمن عارف، في العاصمة الأردنية عمان.

والراحل، عبدالرحمن عارف الجميلي، هو الرئيس العراقي الذي خلعه صدام حسين، وضباط البعث، وهو الرئيس الثالث لجمهورية العراق، والحاكم الجمهوري الثالث منذ تأسيس الجمهورية، وشغل منصب الرئاسة في الفترة من 16 أبريل 1966 إلى 17 يوليو 1968. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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ووضعت مجموعة من الضباط والسياسيين بقيادة حزب البعث نهاية لحكم عبد الرحمن في حركة يوليو 1968، بعد أن داهموا قصره وأجبروه على التنحي مقابل ضمان سلامته وعائلته، وتم نفيه إلى اسطنبول حتى عاد أوائل الثمانينيات بعد أن أذن له بذلك خلفه صدام حسين الذي تسلم السلطة بعده.

ومع الغزو الأمريكي للعراق عاد عبد الرحمن لاغتراب آخر وهذه المرة إلى الأردن التي عاش فيها حتى وفاته في 24 أغسطس 2007 ليدفن في مقبرة شهداء الجيش العراقي بمدينة المفرق الأردنية.

المصدر: "خبرني"+RT