شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مفاجأة صادمة.. تعرف على الاسم الحقيقي للفنانة المصر الراحلة "رجاء الجداوي" ليس اسمها الحقيقي وهذا هو الاسم الذي كشفته وثيقة الدفن الرسمية..! "صورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت مديرية صحة الإسماعيلية تصريح دفن جثمان الفنانة الراحلة رجاء الجداوي وجاء اسم المبلغ بوفاتها طبيب العزل الدكتور أحمد جمال طه. وجاء بالتصريح اسم المتوفية الحقيقي وهو نجاة علي حسن الجداوي، تبلغ من السن ٨٦ عاما. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements

وقيد التصريح بسجل الوفيات برقم قيد ١٣٣ بتاريخ اليوم الأحد الموافق ٥ يوليو. وصرح بدفن الجثمان بجبانة السيدة عائشة بالقاهرة حسب وصية الفنانة الراحلة بقسم القاهرة بمحافظة القاهرة. ووصلت منذ قليل أميرة نجلة الفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوي، لاستلام جثمان والدتها، استعدادا لنقلها إلي مقابر البساتين بالقاهرة حسب وصيتها الأخيرة للفريق الطبي المعالج لها في مستشفى أبو خليفة للعزل وقبل فقدانها الوعي بأيام ووضعها علي الأنبوبة الحنجرية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد مفاجأة صادمة.. تعرف على الاسم الحقيقي للفنانة المصر الراحلة "رجاء الجداوي" ليس اسمها الحقيقي وهذا هو الاسم الذي كشفته وثيقة الدفن الرسمية..! "صورة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.