شكرا لقرائتكم خبر عن بما فيهم اليمنيين : فرحة ملايين المغتربين في السعودية بعدما توالت البشارات والقرارات الجديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فرحة ملايين المغتربين في المملكة بما فيهم اليمنيين حيث توالت البشارات بقرارات جديدة بعدما , أطلقت وزارة العمل عدة مبادرات لتخفيف تداعيات الجائحة العالمية .

وتفصيلا فقد إتخذت وزارة العمل العديد من القرارات السارة في الفترة الأخيرة، جاء أهمها عدم فصل الوافدين تعفسيا، وشددت على مؤسسات القطاع الخاص والحكومي كذلك بعدم إنهاء عقود الوافدين بسبب ظروف تفشي فايروس كورونا، كما أطلقت وزارة العمل عدة مبادرات لتخفيف تداعيات الجائحة العالمية التي تهدد العالم.

وقررت الإعفاء من المقابل المالي على الوافدين المنتهية إقاماتهم من تاريخه وحتى 30 يونيو 2020م، وذلك من خلال تمديد فترة الإقامات الخاصة بهم لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل، وأصدرت الوزارة، قرارًا بتمكين أصحاب العمل من استرداد رسوم تأشيرات العمل المصدرة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة حتى في حال ختمها في جواز السفر، أو تمديدها لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.

حيث قررت كذلك السماح للوافدين بالسفر إضطراري، بالإضافة لأنها سمحت للوافدين الذين قدموا على تأشيرة خروج نهائي بالممغادرة ومنحتهم فترة مؤقته للخروج إلى بلادهم، هذا ودعمت وزاة العمل القطاع الخاص بمنحة حكومية سعودية جاءت من الملك سلمان لبقاء السوق السعودي كما هو دون أن يتأثر بسبب فايروس كورونا.