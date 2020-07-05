طفل من ال سبيعيان يوجه رسالة قوية خلال إجتماع حاشد لقبائل اليمن (صور)

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الجوف

شهدت مدينة الحزم – عاصمة محافظة الجوف- اليوم الأحد لقاءاً قبلياً حاشداً ضم مشائخ واعيان قبائل بكيل وحاشد وحمير ومذحج، تنديداً واستنكاراً للمجزرة المروعة التي ارتكبتها مليشيا حزب الإصلاح بحق أسر ال سبيعيان بمنطقة عبيدة في محافظة مأرب.

وفي بداية اللقاء رحب محافظ محافظة الجوف، اللواء عامر المراني، بكل قبائل اليمن ومشائخها في مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف وتلبيتهم نداء النكف ووقوفهم إلى جانب أسرة ال سبيعيان.

فيما عبر المشاركون في اللقاء عن استهجانهم الشديد من بشاعة الجريمة التي مع كل القيم والاخلاق والاعراف القبلية، سيما بعد أن تعمد الجناة قتل أسرة كاملة بينهم نساء وأطفال من عائلة الشهيد الشيخ محسن سبيعيان وعدد من اقرباءه، مؤكدين أن هذه الأعمال المشينة ليست من أخلاق الدين الإسلامي ولا في عرف القبيلة ولا هي من عائدات الشعب اليمني.

وخلال اللقاء ألقيت العديد من الكلمات التي اعتبرت في مجملها هذه الأعمال الإجرامية تمس كرامة المواطن اليمني.. متوعدين مرتكبي الجريمة بملاحقتهم وأخذ الثأر لدماء الأطفال والنساء.

وأكد وجهاء ومشائخ اليمن وفي مقدمتهم مشائخ وأعيان قبائل بكيل وحاشد وحمير وقوفهم إلى جانب عائلة الشيخ محسن سبيعيان حتى تأخذ العدالة القصاص الشرعي من القتلة، مجددين التأكيد أن هذه الجريمة لن تمر دون عقاب.

كما ألقى أحد الناجين من المجزرة الطفل عبدالله سبيعيان كلمة ناشد فيها ابطال الجيش واللجان الشعبية بمحاسبة مرتكبي المجزرة وأخذ الثأر لأسرته .

حضر اللقاء عدد كبير من الشخصيات الاجتماعية والسياسية والمشائخ والأعيان من مختلف محافظات الجمهورية.