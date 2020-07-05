شكرا لمتابعة خبر عن تعز : الشرطة العسكرية تنسحب من التربة بعد مواجهات مسلحة مع قوات اللواء 35 مدرع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فاد مصدر ببدء الشرطة العسكرية بالانسحاب من منطقة التربة بتعز. وقالت مصادر :بدأت الشرطة العسكرية بالانسحاب من منطقة التربة بأوامر من محافظ تعز. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: “غصبن عليك تزوجني أختك” .. حادثة غريبة في الكويت ومهلة يومان للتنفيذ وإلا!! القبض على ثلاثة يمنيين أعيان مع نساء في أحد الفنادق وهم في وضع شاذ شاهدوا : حفيدة عادل إمام على خطى جدها بفيديو قلدت فيه الزعيم بحرفية نادرة شاهد : الفنانة نسرين طافش بالمؤخرة الصناعية الجديدة (صورة وفيديو ) شاهد : السعودية الشهيرة أمل الشهراني تنشر صورة عارية من داخل البحر .. وموجة غضب تشتعل ضدّها Advertisements العرافة الشهيرة ليلى عبد اللطيف : تفاجئ اليمنيين بتوقعات جديدة وتتحدث عن اصابة الرئيس الامريكي ترامب ونهاية مرعب للعالم شاهد بالفيديو : الفنانة انجي خوري تكشف عن مؤخرتها وملابسها الداخلية .. في وصلة رقص مثير هيستيرية على احدى جسور العاصمة السورية دمشق سعودية : تطلب من ابنتها التي تسببت بوفاتها بفيروس كورونا مسامحتها وهكذا كان الوداع الحزين في الحظات الأخيرة لها (فيديو) الداعية السعودي صالح المغامسي .. يصدم الجميع ويثير جدل كبير وسط متابعيه بعد تغريدة غريبة عن معاوية في نكاح النساء والحائط شاهدوا : بفستان ضيق يظهر جميع مفاتن جسدها .. الفنانة شمس الكويتية تُهدي حكام الامارات وصلة رقص ساخنة احتفاءً برفع الحظر!؟(فيديو جرئ) || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد واضاف:منطقتي الشمايتين والتربة تحت سيطرة اللواء 35 مدرع. واختتم:قبل أيام دخلت الشرطة العسكرية التربة للسيطرة عليها واخبرت اللواء ٣٥ بأنه مهمتها ضبط الامن وليس من مهمة الجيش ورفض ذلك اللواء لتندلع اشتباكات تسببت بمقتل شخص وإصابة ٨ آخرين. واصدر محافظ تعز قرارا بانسحاب الشرطة العسكرية لنزع فتيل التوتر.

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