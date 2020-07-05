عبد الباري عطوان يباغت الجميع ويطلق هذا التحذير لدولة عربية من كارثة ونكبة كبرى ستتلقاها من هذه الدولة المجاورة لليمن

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عدن - ياسمين التهامي - حذر الكاتب والصحافي عبد الباري عطوان، مصر من مشروع أمريكي إسرائيلي على طريقة سورية وليبيا. وقال في تصريح له تابعه أحداث نت بأن إثيوبيا حسمت أمرها وقرّرت مَلء خزّان سدّ النهضة دون اتّفاقٍ مع مِصر والسودان. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: “غصبن عليك تزوجني أختك” .. حادثة غريبة في الكويت ومهلة يومان للتنفيذ وإلا!! القبض على ثلاثة يمنيين أعيان مع نساء في أحد الفنادق وهم في وضع شاذ شاهدوا : حفيدة عادل إمام على خطى جدها بفيديو قلدت فيه الزعيم بحرفية نادرة شاهد : الفنانة نسرين طافش بالمؤخرة الصناعية الجديدة (صورة وفيديو ) شاهد : السعودية الشهيرة أمل الشهراني تنشر صورة عارية من داخل البحر .. وموجة غضب تشتعل ضدّها العرافة الشهيرة ليلى عبد اللطيف : تفاجئ اليمنيين بتوقعات جديدة وتتحدث عن اصابة الرئيس الامريكي ترامب ونهاية مرعب للعالم Advertisements شاهد بالفيديو : الفنانة انجي خوري تكشف عن مؤخرتها وملابسها الداخلية .. في وصلة رقص مثير هيستيرية على احدى جسور العاصمة السورية دمشق سعودية : تطلب من ابنتها التي تسببت بوفاتها بفيروس كورونا مسامحتها وهكذا كان الوداع الحزين في الحظات الأخيرة لها (فيديو) الداعية السعودي صالح المغامسي .. يصدم الجميع ويثير جدل كبير وسط متابعيه بعد تغريدة غريبة عن معاوية في نكاح النساء والحائط شاهدوا : بفستان ضيق يظهر جميع مفاتن جسدها .. الفنانة شمس الكويتية تُهدي حكام الامارات وصلة رقص ساخنة احتفاءً برفع الحظر!؟(فيديو جرئ) || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد وأضاف: الجُوع في انتِظار 4 ملايين أسرة مِصريّة. وتابع بقوله مشروع أمريكي إسرائيلي لتدمير مِصر على طريقة سورية وليبيا والرّد قد يكون حرب استِنزاف كمُقدّمة للحرب الشّاملة. والأربعاء الماضي، أكد وزير الري والموارد المائية المصري، محمد عبدالعاطي، أن هناك لجنة دولية أكدت وجود مشكلات في أمان سد النهضة الإثيوبي وطلبت من إثيوبيا تعديلات في تصميم السد. من جهته اتهم مسؤول أمني إثيوبي مصر بالضلوع في الاضطرابات التي شهدتها بلاده على مدى يومين وخلفت أكثر من 80 قتيلا عقب اغتيال فنان وناشط سياسي، في حين أكد رئيس الوزراء آبي أحمد أن الهدف من الجريمة منع إكمال بناء سد النهضة.

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