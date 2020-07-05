شكرا لمتابعة خبر عن الرئيس هادي يرفض طلب السعودية ويقدم مرشحة لمنصب رئيس الوزراء.. الاسم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت قناة "بلقيس" التابعة للاخوانية "توكل كرمان" نقلا عن مصادرها في الرياض ان الرئيس هادي اختار رشاد العليمي لتولي منصب رئاسة الوزراء في الحكومة التوافقية بين الشمال والجنوب.

وقالت مصادر مطلعة ان الحكومة الشرعية والمجلس الانتفالي لم يتوصلوا الى اتفاق حول هوية المرشح لمنصب رئيس الوزراء القادم، رغم دعم السعودية والامارات في استمرار معين عبدالملك في منصبه، بينما الرئيس هادي يرفض ذلك بشدة.

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يجدر الذكر بان مراسل وكالة "شينخوا" الصينية في اليمن، فارس الحميري، اطلق استبيان راي عبر صفحته بموقع "تويتر" نهاية الاسبوع الماضي حول اختيار شخصية رئيس الوزراء القادم.

وغرد الصحفي الحميري، إن المرشحين الثلاثة لرئاسة الحكومة القادمة هم: “معين عبد الملك رئيس الحكومة الحالية، وخالد بحاح، وهو مرشح الانتقالي، والدكتور رشاد العليمي، مستشار الرئيس هادي”، وختم تغريدته بتصويت على صفحته بتويتر تحت عنوان ” من تعتقد أنه رجل المرحلة من الثلاثة المرشحين؟.

وحصل الدكتور رشاد العليمي على 72 بالمئة من نسبة الأصوات فيما حصل خالد بحاح 19 بالمئة وجاء معين بالمرتبة الأخيرة بنسبة 9 بالمئة.

ويعد الاستبيان مؤشراً على الشعبية المتدنية التي يحظى بها معين عبدالملك في أوساط الناشطين والنخب والشارع اليمني على خلفية اداءه الضعيف الذي لم ينجز شيئ يذكر خلال العامين الماضيين منذ توليه منصب رئيس الوزراء.

وحصل معين على هذه النسبة الضعيفة، رغم مطالبته جوقته الإعلامية بالمشاركة في التصويت، وذلك حسب ما أكدته مصادر خاصة.

وكان سياسيون وإعلاميون عبروا عن رفضهم الكامل لتعيين معين رئيساً للوزراء، محذرين من تداعيات هذا القرار الذي سيعزز سلطة الامارات في الشرعية على حساب جناح هادي والسعودية.