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عدن - ياسمين التهامي - ابتلع ثعبان حي بعدما اقنعه اصدقائه بانه علاج للمرض الذي يعاني منه ..فكانت الكارثه التي لاتخطر على بال احد (صور)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ادثة أشبه بالخيال، نجح الأطباء في إزالة ثعبان بحري، يبلغ طوله نصف متر تقريباً، من معدة رجل في منتصف العمر قام بابتلاعه افتراضاً منه أنه علاج لعسر الهضم، الذي يعاني منه بشكل مزمن، جنوبي الصين.آ وحسب حديث المريض للأطباء، فإنه قد أخبره بعض أصدقائه بأن حالته يمكن أن تُشفي تماماً من خلال ابتلاعه لثعبان بحري حي، وأنها طريقة شعبية فعالة موروثة عن الآباء والأجداد، وفقا لما ذكرته صحيفة جوانجزو ديلى الناطقة بالصينية. آ وحسبما ذكر التقرير فإن الرجل دخل المستشفى الأسبوع الماضي عندما بدأ الثعبان الحي يعيث فسادا في أمعائه، كما أشار التقرير نقلاً عن الأطباء أن الثعبان الذي ابتلعه الشاب كان ذو فكين وأسنان حادة وجسم نحيل يتحرك في موجات، كما أن لديه أيضاً رأس كبيرة مثل كرة "البينج بونج". وقال أحد الأطباء إنه عندما وصل الرجل إلى المستشفى، كان بطنه في حالة تضخم رهيبة، كما لو كانت منطاد الهواء، وكان يشكو من آلام مبرحة. وأضاف الطبيب أنه أثناء الجراحة وجدوا أن الثعبان قد اخترق الأمعاء وخلق "فوضى" كبيرة في تجويف البطن حتى كاد أن يقتل الرجل لولا نقله إلى المستشفى في الوقت المناسب. وتعد الثعابين البحرية أسماكا شائعة للأكل، في جنوب الصين، وهي متوفرة في العديد من الأسواق المحلية. وفي وقت سابق من هذا العام، أفادت تقارير محلية أيضاً بأن امرأة نقلت إلى المستشفى لنفس السبب. ادثة أشبه بالخيال، نجح الأطباء في إزالة ثعبان بحري، يبلغ طوله نصف متر تقريباً، من معدة رجل في منتصف العمر قام بابتلاعه افتراضاً منه أنه علاج لعسر الهضم، الذي يعاني منه بشكل مزمن، جنوبي الصين.آ وحسب حديث المريض للأطباء، فإنه قد أخبره بعض أصدقائه بأن حالته يمكن أن تُشفي تماماً من خلال ابتلاعه لثعبان بحري حي، وأنها طريقة شعبية فعالة موروثة عن الآباء والأجداد، وفقا لما ذكرته صحيفة جوانجزو ديلى الناطقة بالصينية. آ وحسبما ذكر التقرير فإن الرجل دخل المستشفى الأسبوع الماضي عندما بدأ الثعبان الحي يعيث فسادا في أمعائه، كما أشار التقرير نقلاً عن الأطباء أن الثعبان الذي ابتلعه الشاب كان ذو فكين وأسنان حادة وجسم نحيل يتحرك في موجات، كما أن لديه أيضاً رأس كبيرة مثل كرة "البينج بونج". وقال أحد الأطباء إنه عندما وصل الرجل إلى المستشفى، كان بطنه في حالة تضخم رهيبة، كما لو كانت منطاد الهواء، وكان يشكو من آلام مبرحة. وأضاف الطبيب أنه أثناء الجراحة وجدوا أن الثعبان قد اخترق الأمعاء وخلق "فوضى" كبيرة في تجويف البطن حتى كاد أن يقتل الرجل لولا نقله إلى المستشفى في الوقت المناسب. وتعد الثعابين البحرية أسماكا شائعة للأكل، في جنوب الصين، وهي متوفرة في العديد من الأسواق المحلية. وفي وقت سابق من هذا العام، أفادت تقارير محلية أيضاً بأن امرأة نقلت إلى المستشفى لنفس السبب.

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