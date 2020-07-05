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عدن - ياسمين التهامي - هام وخطير: كارثة ستضرب بقوة كل دول مجلس التعاون ..وصحيفة دولية تهز عروش حكام الخليج..لن تصدق ماهي الكارثة !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements تقرير اقتصادي لصحيفة "العربي الجديد" اللندنية من كارثة اقتصادية حقيقية تهدد دولة الكويت بدرجة أولى تليها الامارات ثم عمان والسعودية، جراء استمرار أزمة تقرير اقتصادي لصحيفة "العربي الجديد" اللندنية من كارثة اقتصادية حقيقية تهدد دولة الكويت بدرجة أولى تليها الامارات ثم عمان والسعودية، جراء استمرار أزمة كورونا في ظل انهيار أسعار النفظ. وبحسب تقرير "العربي الجديد" فإن الاقتصاد الكويتي يعد أكثر الاقتصادات الخليجية المتوقع أن تشهد انكماشًا بنسبة تفوق 5%، يليه الاقتصادان البحريني والإماراتي بمعدل انكماش 4.5%، والاقتصاد العماني بمعدل انكماش 4%، ثم الاقتصاد السعودي بمعدل 3.8%، والاقتصاد القطري بأقل معدل انكماش متوقع يقدر بـ 3.5% فقط. آ آ وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الكويتي تعرض لانكشاف حقيقي واسع أمام أزمة تفشي فيروس "كورونا"، وانهيار أسعار النفط، وإن أحاديث المسؤولين الكويتيين حول الاستعداد لمرحلة ما بعد النفط لم تتجاوز الحبر على الورق، وتبدو ملامح المأزق الاقتصادي للكويت جلية في عدة مظاهر، على رأسها استمرار أزمة العمالة العالقة من دول عدة، وارتفاع معدلات البطالة، إلى جانب توالي الكشف عن قضايا فساد بمليارات الدولارات. آ آ آ وتفيد توقعات صادرة حديثة عن البنك الدولي، بانكماش الاقتصاد الكويتي بمعدل يصل إلى 5.4% خلال العام 2020 في ظل أزمة "كورونا"، ومن المتوقع ارتفاع عجز ميزانية الكويت خلال العام المالي (2020-2021) إلى 19.3 مليار دينار (62.2 مليار دولار)، بحسب تقديرات شركة "الشال" للاستشارات الكويتية. آ آ آ وتعد الأسعار الحالية لبرميل النفط الكويتي (35 دولارا) أدنى بكثير من السعر المقدر في الموازنة الكويتية البالغ 55 دولارًا للبرميل، بينما تحتاج الكويت سعر تعادل لسد العجز بين الإيرادات والمصروفات يقدر بنحو 86 دولارا. آ آ آ ويعتمد الكويت، البلد الذي ينتج 2.8 مليون برميل نفط يوميًا، على الذهب الأسود في توفير أكثر من 90% من إيرادات موازنته، لذا فإن موازنة البلاد قد تضررت جراء إنهيار الأسعار من ناحية، وجراء الالتزام بخفض يومي للإنتاج بنحو 640 ألف برميل يوميًا تنفيذًا لإتفاق مجموعة "أوبك+" من ناحية ثانية.

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