شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 4 سنوات من دفنها!..طفلة "ميتة" تظهر لوالديها من نافذة السيارة.."تفاصيل" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد 4 سنوات من دفنها!..طفلة "ميتة" تظهر لوالديها من نافذة السيارة.."تفاصيل"

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements اقعة مثيرة للدهشة ، فوجئ والدي طفلة متوفاه بظهور وجهها على زجاج نافذة السيارة عند هبوب عاصفة قوية مضيئة . وتسبب المشهد في صدمة للأبوين ليعتقدا لوهلة ان ابنتهما "4 سنوات " لا زالت باقية معهم رغم دفنها ، حتى تبين لهما أنها قبلة كانت قد طبعتها بأحمر الشفاه اللامع دون أن يدريان ليظل أثرها يذكرهما بها دائماً. واستغل الأبوين تلك الصدفة ، وتسائلا عبر مواقع التواصل الإجتماعي لو هناك فرصة للإحتفاظ ببصمة وجه الطفلة حتى تفاعلت الشرطة معهم ونجحت في رفع بصمة الوجه بإحترافية إلى سطح آخر يجعل وجهها يظهر جلياً عند تسليط الضوء عليه . اقعة مثيرة للدهشة ، فوجئ والدي طفلة متوفاه بظهور وجهها على زجاج نافذة السيارة عند هبوب عاصفة قوية مضيئة . وتسبب المشهد في صدمة للأبوين ليعتقدا لوهلة ان ابنتهما "4 سنوات " لا زالت باقية معهم رغم دفنها ، حتى تبين لهما أنها قبلة كانت قد طبعتها بأحمر الشفاه اللامع دون أن يدريان ليظل أثرها يذكرهما بها دائماً. واستغل الأبوين تلك الصدفة ، وتسائلا عبر مواقع التواصل الإجتماعي لو هناك فرصة للإحتفاظ ببصمة وجه الطفلة حتى تفاعلت الشرطة معهم ونجحت في رفع بصمة الوجه بإحترافية إلى سطح آخر يجعل وجهها يظهر جلياً عند تسليط الضوء عليه .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد 4 سنوات من دفنها!..طفلة "ميتة" تظهر لوالديها من نافذة السيارة.."تفاصيل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.