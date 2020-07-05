شكرا لقرائتكم خبر عن عند قيادة السيارة الأوتوماتيك عليك بتجنب هذه الأخطاء لانها قد تدمر السيارة وتعرضك للخسارة والخطأ.."تعرف عليها" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عند قيادة السيارة الأوتوماتيك عليك بتجنب هذه الأخطاء لانها قد تدمر السيارة وتعرضك للخسارة والخطأ.."تعرف عليها"

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements الرغم من الإعتقاد الشائع بأن السيارات الأوتوماتيك اكثر سهولة في القيادة من السيارات اليديوية ، إلا أن هناك اخطاء كثيرة لا ينتبه لها قائد المركبة وقد تؤدي لنتائج خطيرة . ويؤكد خبراء السيارات على ضرورة تجنب بعض الأخطاء الواردة في قيادة السيارة الأوتوماتيك وهي كالتالي : - لا تفعل خاصية الركن إلا بعد توقفها تماما . آ آ 2- يجب عدم الضغط على الفرامل اثناء الوقوف في إشارة المرور . آ آ 3- لا تندفع بالسيارة على الطريق المنحدر وتضعها على الوضع " 5" لأنها تحرر المحرك من ناقل الحركة مما يجعل الإطارات خارج السيطرة . آ آ 4- لا تنتقل بين السرعات بشكل مستمر لأنك تحمل السيارة فوق قدراتها . آ آ 5- لا تضع السيارة بوضع الرجوع العكسي إلا بعد توقف السيارة لأنك بذلك تعرض ناقل الحركة للتلف لإستخدامه بدلاً عن الفرامل الرغم من الإعتقاد الشائع بأن السيارات الأوتوماتيك اكثر سهولة في القيادة من السيارات اليديوية ، إلا أن هناك اخطاء كثيرة لا ينتبه لها قائد المركبة وقد تؤدي لنتائج خطيرة . ويؤكد خبراء السيارات على ضرورة تجنب بعض الأخطاء الواردة في قيادة السيارة الأوتوماتيك وهي كالتالي : - لا تفعل خاصية الركن إلا بعد توقفها تماما . آ آ 2- يجب عدم الضغط على الفرامل اثناء الوقوف في إشارة المرور . آ آ 3- لا تندفع بالسيارة على الطريق المنحدر وتضعها على الوضع " 5" لأنها تحرر المحرك من ناقل الحركة مما يجعل الإطارات خارج السيطرة . آ آ 4- لا تنتقل بين السرعات بشكل مستمر لأنك تحمل السيارة فوق قدراتها . آ آ 5- لا تضع السيارة بوضع الرجوع العكسي إلا بعد توقف السيارة لأنك بذلك تعرض ناقل الحركة للتلف لإستخدامه بدلاً عن الفرامل

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