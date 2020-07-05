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عدن - ياسمين التهامي - طريقة مذهلة وللأول مرة تتعرف عليها تجعلك تنام في غضون 10 ثوان لمن يعاني من الارق وصعوبه النوم.."تعرف عليها"

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements موقع healthline الطبي تقريراً أشار فيه إلى أن هناك طريقة سحرية يمكن أن تجعلك تغط في نوم عميق في غضون 10 ثوان فقط، والطريقة تتمثل في التمرين التالي: تمرين النوم سريعاً: استرخ بما في ذلك العضلات الموجودة فى وجهك وداخل فمك. -أسقط كتفيك للتخلص من التوتر ودع يديك تنخفض إلى جانب جسمك. -ابدأ بعملة الزفير، والاسترخاء من صدرك. -قم بإرخاء الساقين والفخذين -صفي عقلك لمدة 10 ثوانٍ من خلال تخيل مشهد مريح. -إذا لم يفلح ذلك الأمر، فحاول قول عبارة “لا تفكر” عيدها مرارًا وتكرارًا لمدة 10 ثوانٍ. وبحسب الموقع الطبي، فأنه في غضون 10 ثوانٍ، يجب أن تغفو. موقع healthline الطبي تقريراً أشار فيه إلى أن هناك طريقة سحرية يمكن أن تجعلك تغط في نوم عميق في غضون 10 ثوان فقط، والطريقة تتمثل في التمرين التالي: تمرين النوم سريعاً: استرخ بما في ذلك العضلات الموجودة فى وجهك وداخل فمك. -أسقط كتفيك للتخلص من التوتر ودع يديك تنخفض إلى جانب جسمك. -ابدأ بعملة الزفير، والاسترخاء من صدرك. -قم بإرخاء الساقين والفخذين -صفي عقلك لمدة 10 ثوانٍ من خلال تخيل مشهد مريح. -إذا لم يفلح ذلك الأمر، فحاول قول عبارة “لا تفكر” عيدها مرارًا وتكرارًا لمدة 10 ثوانٍ. وبحسب الموقع الطبي، فأنه في غضون 10 ثوانٍ، يجب أن تغفو.

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