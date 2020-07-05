شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مذهلة عند اضافة 4 حبات من الهيل لكأس من الماء وشربه على الريق..لن تصدق ماهي المشكله التي ستتخلص منها انت وزوجتك ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نتائج مذهلة عند اضافة 4 حبات من الهيل لكأس من الماء وشربه على الريق..لن تصدق ماهي المشكله التي ستتخلص منها انت وزوجتك !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements الهيل واحدة من أغلى البذور في العالم، وتتميز برائحتها القوية ومذاقها الرائع كما أثارت اهتمام العلماء بخصائصها العلاجية خصوصاً في مجال تهدئة الأعصاب ومعالجة الأرق وتضاف زيوت الهيل إلى الحمامات كشكل من أشكال العلاج العطري للمساعدة في مكافحة الاكتئاب وتقليل التوتر. آ كما يمكن استخدام بذور الهيل المطحون لصنع مشروب أو شاي أو القهوة والحصول على فوائد مماثلة. آ على سبيل المثال ، سحق 4 بذور الهيل و إضافتها لكوب من الماء وشرب هذا المستحضر يوميا، أو يمكن إضافتها كتوابل للطعام، كما أن شرب منقوع حبوب الهيل يعود بفوائد عديدة على الأعصاب. آ أخيرًا ، يمكن للتدليك بزيت الهيل تخفيف التوتر والاكتئاب وآلام العضلات، للقيام بذلك ، أضف بضع قطرات من زيت الهيل الأساسي إلى أي زيت آخر ، ثم قم بتدليك القدمين وأسفل الظهر والعنق والكتفين . الهيل واحدة من أغلى البذور في العالم، وتتميز برائحتها القوية ومذاقها الرائع كما أثارت اهتمام العلماء بخصائصها العلاجية خصوصاً في مجال تهدئة الأعصاب ومعالجة الأرق وتضاف زيوت الهيل إلى الحمامات كشكل من أشكال العلاج العطري للمساعدة في مكافحة الاكتئاب وتقليل التوتر. آ كما يمكن استخدام بذور الهيل المطحون لصنع مشروب أو شاي أو القهوة والحصول على فوائد مماثلة. آ على سبيل المثال ، سحق 4 بذور الهيل و إضافتها لكوب من الماء وشرب هذا المستحضر يوميا، أو يمكن إضافتها كتوابل للطعام، كما أن شرب منقوع حبوب الهيل يعود بفوائد عديدة على الأعصاب. آ أخيرًا ، يمكن للتدليك بزيت الهيل تخفيف التوتر والاكتئاب وآلام العضلات، للقيام بذلك ، أضف بضع قطرات من زيت الهيل الأساسي إلى أي زيت آخر ، ثم قم بتدليك القدمين وأسفل الظهر والعنق والكتفين .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نتائج مذهلة عند اضافة 4 حبات من الهيل لكأس من الماء وشربه على الريق..لن تصدق ماهي المشكله التي ستتخلص منها انت وزوجتك ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.