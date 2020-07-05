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عدن - ياسمين التهامي - مفاجأة غير متوقعة تفجرها " حليمة بولند" حول شنطة الألماس وتدلي بمعلومات جديدة عن زواجها بالراحل "معمر القذافي"
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جديد اب برس
عتاد في تصريح جديد ظهرت حليمة بولند بمعلومات جديدة حول ما تم تداوله عبر وسائل الاعلام المخلتفة لاسيما الاخبار التي انتشرت عن حقيبة الالماس وزواجها من معمر القذافي . وبعد ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت الإعلامية الكويتية، حليمة بولند، جانبًا من تفاصيل علاقتها الشخصية بالرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، مشيرة إلى أنه كان طيبًا وحنونًا معها. وقالت حليمة في لقاء تلفزيوني: ”بعيدًا عن السياسة، وبعيدًا عن أفكار تخريبية لملك من ملوك أفريقيا، وبعيدًا عن الخيمة التي وضعت المؤامرة ضد دول الخليج، والحروب الأهلية والفوضى فقد كان الرئيس معمر القذافي طيبًا وحنونًا“. آ آ وتابعت: ”كان رائعًا معي بكل معاني الكلمة، وكان طيبًا وحنونًا وكريمًا، وكان يناقشني حتى في فوازيري“. آ وأوضحت بولند أن حارستا القذافي الشخصيتان كانتا تخبرانها بأنه كان يتابع فوازيرها في رمضان، وهذا الموضوع هو ما جعله يكرمها كأفضل إعلامية عربية. آ ونفت بولند الشائعات التي خرجت حول زواجها من القذافي، كما أكدت أيضًا أنها حصلت على شنطة ألماس كهدية منه.
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