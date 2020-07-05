شكرا لقرائتكم خبر عن نجم قناة طيور الجنة "الوليد مقداد" واخيرا يدخل القفص الذهبي بزواجة ..وصور مسربه من حفل زفافه الاسطوري_ والمفاجئة من هي العروسة..شاهد بالصور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نجم قناة طيور الجنة "الوليد مقداد" واخيرا يدخل القفص الذهبي بزواجة ..وصور مسربه من حفل زفافه الاسطوري_ والمفاجئة من هي العروسة..شاهد بالصور

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements عدد من موقع التواصل الاجتماعي ،مجموعة من صور لزواج الوليد مقداد نجم قناة طيور الجنة ، وسط احتفال اهله واصدقائه وأخوته وارتدى مقداد بذلة سمراء شبيهة لبذلة أخيه الصغير خلال احتفاله بخطبته على عروسه، في مشهد تداوله رواد التواصل بكثافة. ويعد الوليد مقداد أحد نجوم قناة طيور الجنة ، المتخصصة في برامج الأطفال، وهو من مواليد 1999 ، وكان يظهر في أغلب الأناشيد والكليبات المذاعة على القناة مع أخيه الأصغر المعتصم بالله مقداد. فيما يدرس الوليد مقداد بجامعة الخليج في دولة الكويت لدراسة تخصص ’’إدارة الأعمال الدولي‘‘ . ومن الجدير ذكره أن للوليد اهتمامات فنية واعلامية كبيرة وله بصمات واضحة في الأعمال الفنية المميزة لقناة طيورالجنة الفضائية وكذلك قناة عصومي ووليد على يوتيوب. عدد من موقع التواصل الاجتماعي ،مجموعة من صور لزواج الوليد مقداد نجم قناة طيور الجنة ، وسط احتفال اهله واصدقائه وأخوته وارتدى مقداد بذلة سمراء شبيهة لبذلة أخيه الصغير خلال احتفاله بخطبته على عروسه، في مشهد تداوله رواد التواصل بكثافة. ويعد الوليد مقداد أحد نجوم قناة طيور الجنة ، المتخصصة في برامج الأطفال، وهو من مواليد 1999 ، وكان يظهر في أغلب الأناشيد والكليبات المذاعة على القناة مع أخيه الأصغر المعتصم بالله مقداد. فيما يدرس الوليد مقداد بجامعة الخليج في دولة الكويت لدراسة تخصص ’’إدارة الأعمال الدولي‘‘ . ومن الجدير ذكره أن للوليد اهتمامات فنية واعلامية كبيرة وله بصمات واضحة في الأعمال الفنية المميزة لقناة طيورالجنة الفضائية وكذلك قناة عصومي ووليد على يوتيوب.

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