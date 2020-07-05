شكرا لقرائتكم خبر عن ضابط يداهم منزل فتاة عربية ويعاشرها بالقوة.. والصادم انه من هذه الدولة العربية..لن تصدق كيف حصل ذلك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ضابط يداهم منزل فتاة عربية ويعاشرها بالقوة.. والصادم انه من هذه الدولة العربية..لن تصدق كيف حصل ذلك

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ت دولة عربية على وقع جريمة بشعة تمثلت في معاشرة ضابط فتاة بالقوة بعد مداهمة منزلها وحسب روسيا اليوم، أفاد مصدر أمني عراقي، بأن ضابطاً رفيع في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد، اغتصب فتاة بعد مداهمة منزلها. آ آ وقال المصدر إن "أحد ضباط شرطة محافظة صلاح الدين لاحق قبل أيام فتاة إلى منزلها وقام بالاعتداء عليها بعدما عزلها وشقيقاتها في غرفة وقام بالاعتداء عليها". آ من جهته قال اللواء سعد معن مدير دائرة علاقات وإعلام وزارة الداخلية العراقية "في الثامن من الشهر الحالي تم سحب يد العقيد (لم يذكر اسمه) آمر فوج طوارئ السادس من منصبه وتم ايداعه التوقيف بناء على الشكوى المقامة في مكتب مكافحة اجرام سامراء من قبل المواطنة والتي ادعت اعتدائه على شرفها". آ وأضاف "وفي الخامس عشر من الشهر الحالي قرر قاضي التحقيق توقيفه وفق المادة 393 ثانياً من قانون العقوبات"، مبيناً أن "المتهم مازال موقوفاً". آ وأشار معن إلى أن "الاجراءات القانونية مستمرة وشُكل مجلس تحقيقي أيضا بحقه. آ وصدرت احالة بحقه الى محكمة قوى الأمن الداخلي"، نافياً "محاولات اطلاق سراحه" ت دولة عربية على وقع جريمة بشعة تمثلت في معاشرة ضابط فتاة بالقوة بعد مداهمة منزلها وحسب روسيا اليوم، أفاد مصدر أمني عراقي، بأن ضابطاً رفيع في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد، اغتصب فتاة بعد مداهمة منزلها. آ آ وقال المصدر إن "أحد ضباط شرطة محافظة صلاح الدين لاحق قبل أيام فتاة إلى منزلها وقام بالاعتداء عليها بعدما عزلها وشقيقاتها في غرفة وقام بالاعتداء عليها". آ من جهته قال اللواء سعد معن مدير دائرة علاقات وإعلام وزارة الداخلية العراقية "في الثامن من الشهر الحالي تم سحب يد العقيد (لم يذكر اسمه) آمر فوج طوارئ السادس من منصبه وتم ايداعه التوقيف بناء على الشكوى المقامة في مكتب مكافحة اجرام سامراء من قبل المواطنة والتي ادعت اعتدائه على شرفها". آ وأضاف "وفي الخامس عشر من الشهر الحالي قرر قاضي التحقيق توقيفه وفق المادة 393 ثانياً من قانون العقوبات"، مبيناً أن "المتهم مازال موقوفاً". آ وأشار معن إلى أن "الاجراءات القانونية مستمرة وشُكل مجلس تحقيقي أيضا بحقه. آ وصدرت احالة بحقه الى محكمة قوى الأمن الداخلي"، نافياً "محاولات اطلاق سراحه"

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