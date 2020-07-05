شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بفستانها الأحمر حاولت تغطية مؤخرتها دون فائده الفنانة "دارين حداد" تكشف عن مناطقها الحساسة لتغري متابعيها..(شاهد الصور). والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشرت الفنانة دراين حداد، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة صيفية جذابة.

وأطلت بها دارين حداد، بفستان جذاب باللون الأحمر الناري الذى يبرز جمالها، ويتميز بتفصيلة الأوف شولدر التى تبرز عن رشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت فى الماكياج على جمال بشرتها، ووضعت أحمر للشفاه الأحمر الذى يبرز جمالها.

واختارت تسريحة الكعكة التى تتناسب مع إطلالتها لشعرها الأسود القصير.

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