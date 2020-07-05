إدارة أمن المكلا تصدر تحذيرا هاما لبائعي القات ومورديه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يوليه 2020

الخليج 365 - المكـلا

وضعت المحكمة الشرعية بحضرموت عددا من الاجراءات والعقوبات لكل من يتم القبض عليه بتهريب نبتة القات التي اقرت السلطة المحلية بحضرموت بقيادة المحافظ اللواء فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قايد المنطقة العسكرية الثانية تجريم ادخالها للمحافظة

وجاء في الاعلان التحذيري انه " بناء عدم إلتزام بعض الذين يقومون بتوريد القات وبيعه بعد قرار لمنع الذي أقره أبناء حضرموت قبل أسابيع ، فإن المحكمة الشرعية لأبناء حضرموت

Advertisements

قد قررت الاتي : _في حالة العثور على كمية ( 1 _ 10 ) بنادل قات يتم تغريم المورد أو البائع مبلغ 500،000 خمسمائة ألف ريال يمني.

-في حالة العثور على كمية ( 10 _ 100 ) بنادل قات يتم تغريم المورد أو البائع مبلغ 1000،000 مليون ريال يمني.

-في حالة العثور على كمية فوق ( 100 ) بنادل قات يتم تغريم المورد أو البائع بمصادرة سيارته.

ولذلك نهيب بكل ابناء حضرموت التعاون لما فيه مصلحة العباد والبلاد.