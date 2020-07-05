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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تطلق نيران أسلحتها على الأحياء السكنية بحيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يوليه 2020
الحديدة - الخليج 365
أطلقت مليشيات الحوثي، نيران أسلحتها المتوسطة على الأحياء السكنية الآهلة بالسكان في مركز مديرية حيس جنوب الحديدة.
وقالت مصادر محلية في حيس، إن المليشيات الحوثية أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة من اماكن سيطرتها من جهة الشرق على اجزاء واسعة في المساكن الواقعة اطراف المدينة ووسط المدينة.
وأضافت المصادر، أن حالة من الذعر والخوف سادت في صفوف النساء والأطفال نتيجة الإستهداف الحوثي المتعمد الذي طالهم في مساكنهم.
وتتعرض الأحياء السكنية في مديرية حيس لعمليات استهداف وقصف بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من قبل مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، بشكل يومي، في ظل صمت وتغاضي أممي مريب.
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