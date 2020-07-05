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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جرحى باشتباكات مسلحة بين عناصر حوثية أمام إدارة امن إب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يوليه 2020
إب - الخليج 365
تبادل مسلحون من مليشيا الحوثي وآخرين من جنود إدارة أمن محافظة إب الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وقال سكان محليون إنهم سمعوا تبادل إطلاق نار واشتباكات مسلحة، مساء أمس، أمام إدارة أمن المحافظة غرب مدينة إب في الوقت الذي هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادثة.
وبحسب مصادر مطلعة فإن جنود من الأمن المركزي قبضوا على عناصر حوثية بخلافات بينية وتم ايصالهم إلى إدارة الأمن بأسلحتهم ورفضوا تسليم أسلحتهم.
وأضافت المصادر أن خلافات تطورت بين جنود إدارة أمن محافظة إب وبين المسلحين الحوثيين ووصلت حد الاشتباكات وإطلاق النار بين الطرفين.
وأكدت المصادر سقوط جرحى من الطرفين خلال المواجهات.
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