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عدن - ياسمين التهامي - صدمة حقيقية .. شاهد ما حدث أثناء تشييع جنازة الفنانة ‘‘رجاء الجداوي’’ وإدخالها القبر (صورة)





تعرضت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي ودخلت في حالة انهيار من البكاء أثناء دخولها مقابر البساتين لتشييع والدتها إلى مثواها الأخير. وتوفيت الفنانة الراحلة صباح اليوم بعد 43 يومًا داخل العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة فى الإسماعيلية، عن عمر يناهز 82 عامًا. وحضر تشييع الجثمان كل من الفنانة فيفي عبده وميرفت امين والهام شاهين وشيماء سيف وزوجها وأشرف زكي ومحمد الشقنقيري ومنير مكرم. صور.. انهيار ابنة رجاء الجداوى من البكاء أثناء تشييع جثمان والدتها







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