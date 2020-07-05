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عدن - ياسمين التهامي - شاهد : الصلاة الأخيرة للرئيس ‘‘صدام حسين’’ وزوج ابنته ‘‘رغد’’ .. لن تصدق من ظهر بجانبه (فيديو)





تداول روادآ وسائل التواصل الاجتماعي،آ مقطع فيديو نادر، يوثق الزيارة الأخيرة للرئيس العراقي الراحل صدام حسين،آ للمسجد النبوي، وذلك بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية. وبحسب الفيديو، يظهر صدام حسين في موكب مهيب وسط حراستهآ وكبار نظامه، منهم نائبه عزة إبراهيم الدوري، حيث تم استقباله، ثم دخل المسجد النبوي وأدى فيه الصلاة. وعلق آخر: "لا يوجد مبالغة بأمر الحراسة، حيث إن أغلب المرافقين معه هم قيادات سياسية وحزبية ويحملون مسدسات أمثال عزة إبراهيم نائب الرئيس وعدنان خير الله وزير الدفاع وحسين كامل المجيد قائد جهاز الأمن الخاص وزوج رغد بنت صدام وعبد حمود السكرتير الخاص للرئيس".





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